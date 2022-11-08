廣越Q3獲利爆衝EPS 8.94元 前三季每股賺12.27元同締新猷

羽絨衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (8) 日公告第三季財報，稅後純益 9.24 億元，季增 177%、年增 223%，每股純益 8.94 元，創歷史單季新高，更賺贏上半季及去年整年；累計前三季稅後純益 12.68 億元，年增 155%，每股純益 12.27 元，也創同期新高。

廣越第三季營收 77.85 億元，季增 61.4%、年增 77.9%；毛利率 18%，季減 1.2 個百分點、年增 3.2 個百分點；營益率 11.7%，季增 0.8 個百分點、年增 3.3 個百分點。

累計廣越前三季營收 156.16 億元，年增 67.5%；毛利率 17.5%，年增 1.6 個百分點；營益率 9.7%，年增 2.8 個百分點。

廣越第三季進入旺季，加上受惠解封後戶外高階機能性服飾需求旺盛，以及成衣供應鏈大者恆大，國際品牌客戶擴大下單力道，另外還有美元走強挹注，業內外皆美，推升獲利爆衝。

展望後續營運，廣越認為，以目前在手訂單來看，第四季到明年第一季營運都可保持年增，將創同期高，明年整年來看，主要客戶訂單持續成長，加上新增的 Lululemon 逐步放量、越南及約旦新增產能開出等利多，明年營收及獲利將續創新高。