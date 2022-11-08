盤中速報 - 長榮航(2618)股價大漲至26.25元，漲幅達7.14%

長榮航(2618-TW)08日09:34股價上漲1.75元，報26.25元，漲幅7.14%，成交42,056張。
長榮航(2618-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。
近5日股價上漲4.7%，台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11,196 張
- 外資買賣超：-15,118 張
- 投信買賣超：-738 張
- 自營商買賣超：+4,660 張
- 融資增減：-119 張
- 融券增減：-7,918 張
最新相關新聞
長榮航(2618-TW)08日09:34股價上漲1.75元，報26.25元，漲幅7.14%，成交42,056張。
長榮航(2618-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。
近5日股價上漲4.7%，台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.31%
$13,331
原投組報酬率
+24.71%
$12,471
投組標的成分
40%
2727
20%
8996
20%
8932
10%
3141
10%