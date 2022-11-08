盤中速報 - 長榮航(2618)股價大漲至26.25元，漲幅達7.14%

長榮航(2618-TW)08日09:34股價上漲1.75元，報26.25元，漲幅7.14%，成交42,056張。

長榮航(2618-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。

近5日股價上漲4.7%，台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-11,196 張
  • 外資買賣超：-15,118 張
  • 投信買賣超：-738 張
  • 自營商買賣超：+4,660 張
  • 融資增減：-119 張
  • 融券增減：-7,918 張

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