盤中速報 - 長榮航(2618)急拉2.21%報25.35元，成交16,903張

長榮航(2618-TW)近5分K漲速2.21%，08日09:18報25.35元，成交16,903張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長榮航(2618-TW)近5日股價上漲4.7%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.05%。台灣加權指數上漲2.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11,196 張
- 外資買賣超：-15,118 張
- 投信買賣超：-738 張
- 自營商買賣超：+4,660 張
- 融資增減：-119 張
- 融券增減：-7,918 張
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