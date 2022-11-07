盤中速報 - 智原(3035)急拉2.01%報152.5元，成交18,662張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.01%，07日10:47報152.5元，成交18,662張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價上漲2.15%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.85%。台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,875 張
- 外資買賣超：-2,725 張
- 投信買賣超：+780 張
- 自營商買賣超：+70 張
- 融資增減：-817 張
- 融券增減：-398 張
最新相關新聞
智原(3035-TW)近5分K漲速2.01%，07日10:47報152.5元，成交18,662張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價上漲2.15%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.85%。台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+25.21%
$12,521
原投組報酬率
+19.25%
$11,925
投組標的成分
40%
3207
20%
6153
20%
2468
10%
3289
10%