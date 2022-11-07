盤中速報 - 智原(3035)急拉2.01%報152.5元，成交18,662張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.01%，07日10:47報152.5元，成交18,662張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智原(3035-TW)近5日股價上漲2.15%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.85%。台灣加權指數上漲1.86%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,875 張
  • 外資買賣超：-2,725 張
  • 投信買賣超：+780 張
  • 自營商買賣超：+70 張
  • 融資增減：-817 張
  • 融券增減：-398 張

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