盤中速報 - 技嘉(2376)急跌-2.42%報101.0元，成交12,321張

技嘉(2376-TW)近5分K跌速2.42%，07日10:18報101.0元，成交12,321張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

技嘉(2376-TW)近5日股價上漲4.65%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.97%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,946 張
  • 外資買賣超：+860 張
  • 投信買賣超：+3,471 張
  • 自營商買賣超：+615 張
  • 融資增減：-188 張
  • 融券增減：+194 張

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