盤中速報 - 世芯-KY(3661)急拉2.16%報757.0元，成交3,444張

世芯-KY(3661-TW)近5分K漲速2.16%，07日09:27報757.0元，成交3,444張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價上漲15.81%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲1.85%。台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+431 張
- 外資買賣超：-470 張
- 投信買賣超：+785 張
- 自營商買賣超：+116 張
- 融資增減：-481 張
- 融券增減：+216 張
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