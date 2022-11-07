盤中速報 - 撼訊(6150)股價拉至漲停，漲停價67.3元，成交3,846張

撼訊(6150-TW)07日09:21上漲6.1元，股價漲停報67.3元，委買7,536張，成交3,846張。
主要業務為顯示卡。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日上漲6.44%。
撼訊(6150-TW)近5日股價上漲0.66%，櫃買指數上漲5.81%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-341 張
- 外資買賣超：-509 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+168 張
- 融資增減：+157 張
- 融券增減：-35 張
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