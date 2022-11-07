盤中速報 - 金居(8358)急拉2.3%報49.0元，成交3,405張

金居(8358-TW)近5分K漲速2.3%，07日09:12報49.0元，成交3,405張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

金居(8358-TW)近5日股價上漲20.05%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲8.38%。櫃買指數上漲5.81%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,249 張
  • 外資買賣超：-1,215 張
  • 投信買賣超：+4,645 張
  • 自營商買賣超：+819 張
  • 融資增減：+970 張
  • 融券增減：+874 張

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