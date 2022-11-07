盤中速報 - 希華(2484)股價大漲至34.45元，漲幅達7.99%

希華(2484-TW)07日09:00股價上漲2.55元，報34.45元，漲幅7.99%，成交510張。
希華(2484-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體之製造加工買賣。石英晶體振盪器之製造加工買賣。
近5日股價上漲10.57%，台灣加權指數上漲1.86%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+224 張
- 外資買賣超：+192 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+32 張
- 融資增減：+198 張
- 融券增減：-45 張
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