盤中速報 - 希華(2484)股價大漲至31.05元，漲幅達7.07%

希華(2484-TW)14日09:34股價上漲2.05元，報31.05元，漲幅7.07%，成交1,139張。
希華(2484-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為石英晶體之製造加工買賣。石英晶體振盪器之製造加工買賣。
近5日股價下跌12.78%，台灣加權指數下跌7.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-654 張
- 外資買賣超：-498 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-156 張
- 融資增減：-492 張
- 融券增減：+135 張
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