宸鴻Q3營益率攀近5年高點EPS 0.55元 前三季每股賺1.29元

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，受惠客戶新品上市、供應鏈供貨狀況回穩，營益率 1.74%，攀上 2018 年以來高點，助推純益達 2.23 億元，季增 237.88%、年減 20.07%，每股純益 0.55 元，累計前三季純益 5.24 億元，年減 44.8%，每股純益 1.29 元。

宸鴻第三季營收達 279.51 億元，季增 25.14%、年增 11.04%，毛利率 4.81%，季增 0.12 個百分點、年增 0.66 個百分點，營益率 1.74%，季增 0.85 個百分點、年增 1.13 個百分點，稅後純益 2.23 億元，季增 237.88%、年減 20.07%，每股純益 0.55 元。

宸鴻前三季營收 753.79 億元，年減 4.5%，毛利率 4.47%，年增 0.85 個百分點，營益率 1%，年增 0.5 個百分點，稅後純益 5.24 億元，年減 44.8%，每股純益 1.29 元。

宸鴻表示，第三季受惠平板電腦新品推出、供應鏈供貨狀況漸趨正常，小尺寸、平板產品均有回升，此外，大尺寸平板新品推出，也帶動高階產品需求穩定微幅成長，助推整體營運優於第二季。

業外方面，宸鴻表示，因人民幣兌換美元匯率持續貶值，第三季認列外匯損失約 1900 萬元，資本支出則約 2.6 億元，第三季 EBITDA 約為新台幣 18.8 億元。

宸鴻第三季產品組合，7 吋以下小尺寸產品比重約 18%，平板、筆電出貨比重則各達約 27%、49%，其他則是 16 吋以上教育、商業白板產品。