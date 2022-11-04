盤中速報 - 台船(2208)股價大漲至16.05元，漲幅達7%

台船(2208-TW)04日10:32股價上漲1.05元，報16.05元，漲幅7%，成交1,225張。
台船(2208-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船艦建造及維修。大型鋼構及機械製造。海工及其他營業工程。
近5日股價上漲0%，台灣加權指數上漲0.47%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+669 張
- 外資買賣超：+687 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-20 張
- 融資增減：-388 張
- 融券增減：-16 張
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