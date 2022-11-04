盤中速報 - 聚陽(1477)急拉2.18%報210.5元，成交1,313張

聚陽(1477-TW)近5分K漲速2.18%，04日09:13報210.5元，成交1,313張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聚陽(1477-TW)近5日股價下跌0.5%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.08%。台灣加權指數上漲0.47%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-257 張
- 外資買賣超：-44 張
- 投信買賣超：-245 張
- 自營商買賣超：+32 張
- 融資增減：+159 張
- 融券增減：-22 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+13.69%
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原投組報酬率
+5.17%
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投組標的成分
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3454
20%
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20%
4931
10%
5258
10%