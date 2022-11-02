盤中速報 - 熱映(3373)股價大漲至24.4元，漲幅達7.49%

熱映(3373-TW)02日11:26股價上漲1.7元，報24.4元，漲幅7.49%，成交241張。
熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。
近5日股價上漲5.83%，櫃買指數上漲4.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+48 張
- 外資買賣超：+48 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-25 張
- 融券增減：-34 張
最新相關新聞
熱映(3373-TW)02日11:26股價上漲1.7元，報24.4元，漲幅7.49%，成交241張。
熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。
近5日股價上漲5.83%，櫃買指數上漲4.75%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.45%
$12,945
原投組報酬率
+22.00%
$12,200
投組標的成分
40%
3289
20%
4931
20%
2465
10%
6104
10%