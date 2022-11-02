盤中速報 - 熱映(3373)股價大漲至24.4元，漲幅達7.49%

熱映(3373-TW)02日11:26股價上漲1.7元，報24.4元，漲幅7.49%，成交241張。

熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。

近5日股價上漲5.83%，櫃買指數上漲4.75%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+48 張
  • 外資買賣超：+48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-25 張
  • 融券增減：-34 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+29.45%

$12,945

原投組報酬率

+22.00%

$12,200

投組標的成分

  • 40%

    宜特

    3289

  • 20%

    新盛力

    4931

  • 20%

    麗臺

    2465

  • 10%

    創惟

    6104

  • 10%

    霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞