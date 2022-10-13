盤中速報 - 熱映(3373)股價急跌至21.3元，跌幅達7.39%

熱映(3373-TW)13日12:48股價下跌1.7元，報21.3元，跌幅7.39%，成交220張。
熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。
近5日股價下跌6.69%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-65 張
- 外資買賣超：-63 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-41 張
- 融券增減：-13 張
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