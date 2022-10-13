盤中速報 - 熱映(3373)股價急跌至21.3元，跌幅達7.39%

熱映(3373-TW)13日12:48股價下跌1.7元，報21.3元，跌幅7.39%，成交220張。

熱映(3373-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為紅外線溫度量測儀。耳溫槍、額溫槍等體溫量測產品。其他。

近5日股價下跌6.69%，櫃買指數下跌4.78%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-65 張
  • 外資買賣超：-63 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：-13 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+28.95%

$12,895

原投組報酬率

+20.12%

$12,012

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    維田

    6570

  • 10%

    昇達科

    3491

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞