盤中速報 - 金居(8358)急拉2.1%報41.2元，成交2,361張

金居(8358-TW)近5分K漲速2.1%，31日09:18報41.2元，成交2,361張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金居(8358-TW)近5日股價上漲6.59%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.71%。櫃買指數上漲0.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,481 張
- 外資買賣超：+1,133 張
- 投信買賣超：+800 張
- 自營商買賣超：+548 張
- 融資增減：+117 張
- 融券增減：+413 張
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