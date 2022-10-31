盤中速報 - 昇達科(3491)急拉2.23%報114.5元，成交293張

昇達科(3491-TW)近5分K漲速2.23%，31日09:24報114.5元，成交293張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

昇達科(3491-TW)近5日股價下跌1.35%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌2.84%。櫃買指數上漲0.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+92 張
  • 外資買賣超：+427 張
  • 投信買賣超：-372 張
  • 自營商買賣超：+37 張
  • 融資增減：-347 張
  • 融券增減：-297 張

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