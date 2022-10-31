盤中速報 - 大宇資(6111)股價大漲至46.0元，漲幅達7.1%

大宇資(6111-TW)31日10:47股價上漲3.05元，報46.0元，漲幅7.1%，成交720張。
大宇資(6111-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。
近5日股價上漲1.18%，櫃買指數上漲0.38%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-45 張
- 外資買賣超：-45 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+4 張
- 融券增減：+14 張
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