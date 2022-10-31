收容身心障礙童 台中育嬰院老舊改建募款難

台中育嬰院是目前全台灣唯一可收容身心障礙棄嬰的機構，每一位孩子都有一個故事，雖然故事的腳本一開始令人鼻酸，但是育嬰院用溫暖的愛和擁抱，改寫了他們的人生劇本。

正常的家庭，大都能提供愛的養分滋養孩子成長。不過，「有一群被親人遺棄的孩子，卻時常渴望他人擁抱」，院長朱明輝表示，台中育嬰院成立近 70 年，收容遭父母遺棄嬰兒及身障孩童，目前院童近百人，其中三分之一是被遺棄的孩子，其他則是保護個案及弱勢家庭孩子。

朱明輝表示，台中育嬰院秉持著「以博愛服務的精神推廣社會福利」宗旨，致力於兒童及身心障礙者福利的落實，對於貧困兒童扶助、發展遲緩兒童早期療育、重度身心障礙者收容教養及兒童保護個案緊急安置等，不遺餘力。

台中育嬰院有個特別溫馨且更落實專業的照護模式，院內以「家庭式」為單位，入院的院童透過社工諮詢、入院評估會議，再結合跨專業團隊，照護單位如保健組、教保組、復健組等，藉以評估院童適合在院內哪一個「家庭」，依照障礙程度比較相近，來安排不同的照護或訓練，朱明輝院長舉例，極重度臥床的孩子會安排到「希望家」照護，而「英雄家」的孩子則是自理能力較好的心智障礙孩子。

除了重度臥床無法自理的孩子，台中育嬰院提供 18 歲以上身心障礙的孩子進行職前訓練，例如園藝療癒、才藝表演、社會參與等，朱明輝院長說，這些訓練能培養他們獨立與社會接觸，達標後再與外界公司媒合，目前透過訓練有 2 個孩子可以去加油站洗車、園藝公司幫忙打掃，每次他們工作回來都會開心分享工作上與人互動的心情，有助他們更豐富人生。

台中育嬰院也積極把孩子帶入人群，組合唱團、太鼓隊到社區各地表演，用生命感動生命。朱明輝談到印象深刻的個案，一位來自花蓮後山的阿富，本身是先天染色體異常、脊髓發育不良、下肢嚴重變形癱瘓及中度智能障礙的孩子，從 1 歲入院至今已經台中特教畢業，身高大約也才長到約 80 公分，雖然身體有缺陷，但阿富很正向，從小透過復健及豐富的課程，高中特教學校畢業前已經取得陶笛街頭藝人的證照，他的故事對一些身心障礙的孩子來說很勵志。

阿仁也是先天性脊髓發育不良、下肢變形癱瘓坐輪椅的孩子，身形雖有所變形，但阿仁智能、理解和溝通能力都不錯，國中時有一年在電視上看到身心障礙者的國際綜合體育賽事「帕運」，看到跟他一樣沒有腳、只用手也能游泳的選手，激起阿仁學習游泳的心，台中育嬰院就轉介台中紅十字會對他進行游泳訓練，訓練了幾年後，開啟了阿仁泳渡日月潭的目標，終於在第四次嘗試下完整游完日月潭。

但是成立近 70 年，台中育嬰院已經建物老舊、空間不足，無法符合現行的無障礙及消防建築規範，朱明輝表示，院方想要原地改建，經費預計要花近 2 億元，從 10 年前開始募款至今，經費還是很短缺，院方不僅重建基金募款困難，這兩年疫情肆虐，台中育嬰院的教養經費捐款也比往年大舉減少三成，大環境景氣不佳，捐款相對保守緊縮所致。

朱明輝表示，希望可以透過小額捐款、固定認養，公司團體也可挹注重建基金，幫助台中育嬰院院童有一個新家。鉅亨溫暖送愛心活動延續至第 17 個年頭，今年新冠肺炎疫情再度捲土重來，社福團體也遭受嚴重衝擊，鉅亨網堅持做公益、撐幸福，將企業善款贈與社福團體，期盼拋磚引玉，為弱勢族群盡棉薄之力。