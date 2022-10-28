盤中速報 - 智原(3035)急拉2.79%報147.5元，成交21,091張

智原(3035-TW)近5分K漲速2.79%，28日10:06報147.5元，成交21,091張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智原(3035-TW)近5日股價上漲8.66%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.05%。台灣加權指數下跌0.15%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,207 張
- 外資買賣超：-2,623 張
- 投信買賣超：+2,126 張
- 自營商買賣超：+1,704 張
- 融資增減：-43 張
- 融券增減：-474 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
4977
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