盤中速報 - 創意(3443)急拉2.25%報455.0元，成交8,371張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.25%，28日09:41報455.0元，成交8,371張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲0.23%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.05%。台灣加權指數下跌0.15%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+202 張
- 外資買賣超：-357 張
- 投信買賣超：+216 張
- 自營商買賣超：+343 張
- 融資增減：-445 張
- 融券增減：-37 張
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+21.94%
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原投組報酬率
+15.41%
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投組標的成分
40%
4977
20%
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20%
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