盤中速報 - 創意(3443)急拉2.25%報455.0元，成交8,371張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.25%，28日09:41報455.0元，成交8,371張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲0.23%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.05%。台灣加權指數下跌0.15%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+202 張
  • 外資買賣超：-357 張
  • 投信買賣超：+216 張
  • 自營商買賣超：+343 張
  • 融資增減：-445 張
  • 融券增減：-37 張

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