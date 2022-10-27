地價稅11/1開徵 今年開徵戶數稅額同步雙升

地價稅 11 月 1 日開徵，根據統計，今年開徵戶數共 881 萬餘戶，開徵稅額約 937 億元，分別較去年增加 1.69%、3.99%。

新北市政府稅捐稽徵處處長張世玢表示，今年開徵戶數約 881 萬餘戶，較去年同期增加 1.69%；開徵稅 937 億元，則較去年增加約 3.99%。

其中，適用千分之 2 的優惠稅率的自用住宅，統計全台共約 375 萬戶、開徵稅額約 63.88 億元，平均每戶繳稅額約 1703 元。

根據公告資料，今年全國公告地價較 109 年調升約 2.68%，其中新北市調幅 5.76% 居冠，屏東縣調升 4.02%、桃園市調幅 3.57%、台南市調升 3.55%、台北市調升 2.63%。

根據統計，近年來地價稅開徵戶數逐年穩定成長，但開徵稅額卻是連 5 年下滑，今年受部分縣市調升公告地價，帶動地價稅額轉為正成長。

財政部賦稅署表示，納稅義務人對地價稅繳款書所載稅額如有疑義，或是尚未收到繳款書者，請向土地座落之地方稅稽徵機關查詢或申請補發；也可上地方稅網路申報作業網站線上查繳稅額。

賦稅署表示，納稅義務人可到代收稅款金融機構以現金或票據繳納，或是透過 ATM、信用卡、晶片金融卡、活期 (儲蓄) 存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。

另外，稅額低於 3 萬元者，可到四大超商繳納，也可使用行動裝置掃描繳款書上 QR-Code 連結至網路繳稅服務網站，或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者之 APP 進行繳稅。