盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.21%報231.5元，成交4,304張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.21%，27日09:39報231.5元，成交4,304張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價下跌10.77%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.07%。台灣加權指數下跌1.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,493 張
- 外資買賣超：-924 張
- 投信買賣超：-1,943 張
- 自營商買賣超：+374 張
- 融資增減：-25 張
- 融券增減：-13 張
最新相關新聞
智邦(2345-TW)近5分K漲速2.21%，27日09:39報231.5元，成交4,304張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價下跌10.77%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.07%。台灣加權指數下跌1.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+19.30%
$11,930
原投組報酬率
+9.80%
$10,980
投組標的成分
40%
6104
20%
6279
20%
3552
10%
4931
10%