盤中速報 - 智邦(2345)急拉2.21%報231.5元，成交4,304張

智邦(2345-TW)近5分K漲速2.21%，27日09:39報231.5元，成交4,304張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

智邦(2345-TW)近5日股價下跌10.77%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.07%。台灣加權指數下跌1.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,493 張
  • 外資買賣超：-924 張
  • 投信買賣超：-1,943 張
  • 自營商買賣超：+374 張
  • 融資增減：-25 張
  • 融券增減：-13 張

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