盤中速報 - 新鉅科(3630)股價大漲至28.6元，漲幅達7.12%

新鉅科(3630-TW)27日09:09股價上漲1.9元，報28.6元，漲幅7.12%，成交370張。
新鉅科(3630-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。
近5日股價下跌0.37%，櫃買指數下跌3.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-92 張
- 外資買賣超：-92 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-31 張
- 融券增減：+6 張
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