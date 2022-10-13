盤中速報 - 新鉅科(3630)股價急跌至24.45元，跌幅達7.03%

新鉅科(3630-TW)13日12:59股價下跌1.85元，報24.45元，跌幅7.03%，成交290張。

新鉅科(3630-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學儀器製造業。電子零組件製造業。其他電機及電子機械器材製造業。

近5日股價下跌5.23%，櫃買指數下跌4.78%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-131 張
  • 外資買賣超：-131 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-103 張
  • 融券增減：-3 張

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