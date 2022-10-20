〈陸港盤後〉北京傳研議縮減入境隔離天數 A股跌勢收斂

中國 A 股周四（20 日）收盤跌勢收斂，滬指跌 0.31%，利多是知情人士透露，中國政府官員正研議是否縮減入境旅客強制隔離天數，改為「2+5」，顯示中國政府可能鬆綁「清零」政策。

滬指周四收盤跌 0.31% 報 3,035.05 點，深成指跌 0.56%，失守 11,000 點大關，創業板指大跌 1%，守住 2,400 點關卡；兩市成交額合計人民幣 7,963 億元，「北向資金」淨賣出 62.23 億元。

半導體、光刻膠、晶片等科技類股同步走高，煤炭、汽車、物流、電力、農業、港口、地產等族群齊跌。

香港恒生指數周四收盤大跌 1.4%，恒生科技指數重挫 2.37%。

彭博報導，不願具名人士表示，中國政府官員正在考慮將入境旅客隔離天數縮短為「2+5」，即酒店兩天，居家自我健康監測五天。

目前，中國入境隔離天數為 10 天，即入境者待在酒店七天，在家三天，並接受檢測。中國政府在 6 月底宣布，入境人員隔離天數從「14+7」調整為「7+3」，為中國防疫政策歷來最大調整。

現在外界仍不清楚中國政府將推出哪些新居家隔離期配套措施，也不知道政府準備如何規範在中國沒有住所的外國人等旅客。

中國官員研議縮短隔離天數的消息，可能顯示中國將鬆綁「清零」政策，這可以說是投資人對中國市場的最大擔憂。封鎖令、房市低迷，以及監管機關整頓民間企業，已導致經濟脫離正軌。

不過，Asymmetric Advisors 策略師 Amir Anvarzadeh 說，減少入境旅客隔離天數，不足以帶動中國市場持續反彈，大利多是北京全面放棄「清零」政策。不過，他也表示，短期內此消息仍有望激勵航空股走高。