盤中速報 - 致新(8081)股價大漲至135.0元，漲幅達7.14%

致新(8081-TW)20日13:30股價上漲9元，報135.0元，漲幅7.14%，成交1,152張。
致新(8081-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.生產.製造及銷售數位與類比混合IC及特殊應用IC。
近5日股價上漲5.44%，台灣加權指數下跌0.8%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+49 張
- 外資買賣超：+53 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：+50 張
- 融券增減：-7 張
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