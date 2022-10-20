盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.15%報639.0元，成交4,905張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.15%，20日09:40報639.0元，成交4,905張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌7.24%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.26%。台灣加權指數下跌0.8%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-310 張
- 外資買賣超：+261 張
- 投信買賣超：-693 張
- 自營商買賣超：+122 張
- 融資增減：+662 張
- 融券增減：+17 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+30.84%
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原投組報酬率
+24.75%
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投組標的成分
40%
1342
20%
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20%
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