意藍資訊強攻智能數據分析 10/21將登戰略新板

數據分析公司意藍資訊 (6925-TW) 今 (19) 日舉行法說會，意藍表示，目前公司在國內社群分析、搜尋引擎市占率第一名，展望今年，隨營業規模持續，預期營收將可望保持雙位數成長，並預計本周五 (21 日) 登錄戰略新板，主辦券商為凱基證券。

意藍資訊 2007 年成立，是國內智能數據分析 SaaS 公司，2021 年度營收達 1.5 億元、每股純益約 2.43 元，由於意藍研發自有分析技術、自建針對其技術服務特化的資料中心伺服器，去年毛利率達 81%、淨利率約 27%。

意藍表示，全球在疫情影響下，數位轉型浪潮正從製造企業端加速吹向零售端，民眾消費趨勢也從線下加速轉移至線上，而消費者帶來海量數據正是企業重要資產，意藍將可協助企業進行數據分析，將數據轉化為具商業價值的題目。

意藍表示，除以訂閱制 SaaS 提供數據分析服務外，也提供專案制的專題分析服務，目前客群除國際級品牌商、代理商外，也涵蓋政府公部門，統計各產業內 6 成以上都是意藍的客戶。

展望未來，意藍說，疫後各企業正加速營運規模數位化轉型，數據分析、商業智慧將逐步轉變為企業營運必需品，隨著品牌、通路開始建立自家的數據資料庫，將可望進一步帶動意藍營運動能成長。