盤中速報 - 麗臺(2465)股價拉至漲停，漲停價30.0元，成交2,849張

麗臺(2465-TW)19日09:59上漲2.7元，股價漲停報30.0元，委買2張、委賣346張，成交2,849張。

主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日下跌0.59%。

麗臺(2465-TW)近5日股價下跌5.54%，台灣加權指數上漲0.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-82 張
  • 外資買賣超：-91 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+9 張
  • 融資增減：-54 張
  • 融券增減：-163 張

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