盤中速報 - 麗臺(2465)股價拉至漲停，漲停價30.0元，成交2,849張

麗臺(2465-TW)19日09:59上漲2.7元，股價漲停報30.0元，委買2張、委賣346張，成交2,849張。
主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日下跌0.59%。
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌5.54%，台灣加權指數上漲0.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-82 張
- 外資買賣超：-91 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
- 融資增減：-54 張
- 融券增減：-163 張
最新相關新聞
麗臺(2465-TW)19日09:59上漲2.7元，股價漲停報30.0元，委買2張、委賣346張，成交2,849張。
主要業務為電腦產品。智慧醫療產品。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日下跌0.59%。
麗臺(2465-TW)近5日股價下跌5.54%，台灣加權指數上漲0.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+19.05%
$11,905
原投組報酬率
+11.63%
$11,163
投組標的成分
40%
6205
20%
2376
20%
3289
10%
4768
10%