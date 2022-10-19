盤中速報 - 撼訊(6150)股價拉至漲停，漲停價53.3元，成交1,324張

撼訊(6150-TW)19日09:15上漲4.8元，股價漲停報53.3元，委買1張、委賣42張，成交1,324張。

主要業務為顯示卡。其他。所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數近5日下跌1.47%。

撼訊(6150-TW)近5日股價上漲1.78%，櫃買指數下跌0.66%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+38 張
  • 外資買賣超：+35 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-186 張
  • 融券增減：-4 張

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