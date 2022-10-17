盤中速報 - 群創(3481)股價大漲至13.15元，漲幅達7.35%

群創(3481-TW)17日12:26股價上漲0.9元，報13.15元，漲幅7.35%，成交145,854張。

群創(3481-TW)所屬產業為光電業，主要業務為電子零組件製造業。國際貿易業。

近5日股價上漲17.22%，台灣加權指數下跌4.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+91,153 張
  • 外資買賣超：+68,535 張
  • 投信買賣超：+10,486 張
  • 自營商買賣超：+12,132 張
  • 融資增減：-37,550 張
  • 融券增減：+4,868 張

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