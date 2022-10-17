盤中速報 - 欣興(3037)急跌-2.13%報115.0元，成交14,400張

欣興(3037-TW)近5分K跌速2.13%，17日09:10報115.0元，成交14,400張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

欣興(3037-TW)近5日股價下跌1.67%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌3.92%。台灣加權指數下跌4.19%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9,927 張
  • 外資買賣超：+12,664 張
  • 投信買賣超：-2,079 張
  • 自營商買賣超：-658 張
  • 融資增減：-891 張
  • 融券增減：+356 張

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