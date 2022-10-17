盤中速報 - 欣興(3037)急跌-2.13%報115.0元，成交14,400張

欣興(3037-TW)近5分K跌速2.13%，17日09:10報115.0元，成交14,400張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
欣興(3037-TW)近5日股價下跌1.67%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌3.92%。台灣加權指數下跌4.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9,927 張
- 外資買賣超：+12,664 張
- 投信買賣超：-2,079 張
- 自營商買賣超：-658 張
- 融資增減：-891 張
- 融券增減：+356 張
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AI優化後報酬率
+28.81%
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原投組報酬率
+21.38%
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投組標的成分
40%
1760
20%
6104
20%
5258
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