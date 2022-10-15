開除財相、調升企業稅也於事無補？賭盤近六成押注特拉斯今年下台

英國首相特拉斯 (Liz Truss) 周五 (14 日) 解除財政大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 的職務，並宣布維持上屆政府提高企業稅的計畫，但特拉斯能否就此挽回民心，市場看法並不樂觀。

由於投資人對上月 23 日公布的迷你財政預算案感到不安，即使夸騰卸下財相職務，仍無助於提振英鎊和英債，英國 30 年期公債周五大幅走低，殖利率升至 4.82%，英鎊則貶 1.3% 至 1.1178 美元。

特拉斯撤換財政大臣與提高企業稅的消息，市場似乎並不買單，也不看好特拉斯倖免於混亂的英國政局。

英國博彩公司 Smarkets 數據顯示，市場押注特拉斯今年下台的機率達到 56%，另有 45% 的人預期她會在明年卸下職務，在 2025 年 1 月前的大選和工黨領袖施凱爾打對台的機率越來越渺茫。

花旗策略師也認為，市場不確定性升溫之際，英國政府缺乏明確的政策戰略，可能需要首相下台才能為市場反彈提供助力。

事實上，特拉斯的民調確實很糟糕。Ipsos 本周公布民調顯示，工黨以 47% 的支持率領先執政黨保守黨的 26%，領先幅度是 2002 年 10 月以來最大。

對英國政局變動的預期正在升溫。貝倫貝格 (Berenberg) 經濟學家 Kallum Pickering 認為，解僱夸騰的行動，對特拉斯的影響甚至比夸騰本人還要更糟糕，雖然後者是設計出迷你預算案的人，但經濟願景是特拉斯的責任。