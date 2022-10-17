破解隱藏遺傳疾病追求全人健康 基龍米克斯要當基因檢測界柯南

全台最大商業基因體定序公司基龍米克斯成立於 2001 年，以基因定序服務起家，迄今擁有全系列定序系統，規模為同業之最，提供全方位的基因體研究服務。挾豐富的基礎研究經驗拓展至臨床應用領域，自 2010 年通過 TAF 認證實驗室 (ISO 17025) 後，2011 年起鎖定婦幼健康市場，積極發展相關之精準醫療檢測服務，協助政府強化對婦幼的全人健康促進，同時也為公司蓄積永續成長的營運能量。

生活型態改變，不孕人口增加，少子化的衝擊，讓不少家庭對孩子的健康更加重視。基龍米克斯提供「非侵入性胎兒染色體檢測 (Non-invasive Prenatal Testing，NIPT)」，透過世界首創的全新分析技術，檢測胎兒染色體異常疾病。此外，針對帶因率較高的遺傳性疾病，如脊髓性肌肉萎縮症 (SMA) 與 X 染色體脆折症，也提供準媽咪在孕期產檢時進行檢測，降低寶寶罹患隱性遺傳性疾病的風險。

遺傳疾病種類多達幾千種，雖然大都是發生率極低很罕見，但如果是屬於隱性遺傳疾病，父母雙方若都為同一種疾病的帶因者，則下一代將會有四分之一的機率罹患重症。因此基龍米克斯同步推出帶因篩檢套組，共檢測 300 多種遺傳疾病，其中如地中海型貧血、遺傳性聽力缺損或是血友病等是較常見的遺傳疾病，透過全基因外顯子定序及數據分析，了解自身是否帶有遺傳疾病相關基因變異，提早做好健康管理。

精準醫學概念席捲全球，成立 20 年的基龍米克斯，利用公司累積的研發服務能量，重金建置各項醫學檢測項目，並引進目前國際最先進的基因定序儀，經由科學的分析，提早了解先天體質，採取最精確的個人化健康管理，預防疾病發生，守護國人健康。