圓裕將在11月中掛牌 10/21起展開競拍

軟板及線材廠圓裕 (6835-TW) 預計 11 月上旬掛牌，將發行增資新股 6000 張，暫定每股 38 元發行，除員工認購 900 張，公司並敲定上市前釋股作業，預計 10 月 21 至 10 月 25 日展開競價拍賣作業，並在 10 月 31 起公開申購。

圓裕目前股本 6.02 億元，在台灣新店及江蘇昆山都有設廠，成立於 1980 年，至今超過 40 年，多年深耕於軟板及線材結合的產品設計，聚焦高階利基型電子產品的軟板與線材應用，並為國際知名大廠工業智慧手持裝置、軍工規筆電的軟板主力供應商。

圓裕也積極在台尋覓第二生產基地，執行後段 SMT 等業務以增添公司中長期訂單及營運成長動能。

圓裕營收比重約 9 成是軟板，電子線組等其他產品佔約 1 成，產品應用範圍包括軍工規、商務型及消費型筆電及平板、工規智慧型手持裝置、智慧型手機、穿戴裝置、LCD 面板、電池線組、車燈模組、POS 機、車用影音等。

圓裕以經營利基型產業軟板見長，軍工規產品佔圓裕的產品應用產業比重約 50.2%，商務型電子產品占 20%、消費型電子產品占 20%、電池線材占 4.5%，電動車應用占 3.6%。公司指出，軍工規占圓裕營收比重達 50.2%，今年下半年 3C 電子去庫存的影響較小，對於 2023 年的營運目前也審慎看待

圓裕 9 月營收 2.45 億元，月增 2.66%，年增 5.26%，第三季營收 7.44 億元，改寫同期新高，季增 7.1%，年增 11.6%，前 9 月營收 21.31 億元，年增 5.07%。目前圓裕 2022 年上下半年的營收傾向於各占 50%。

圓裕上半年稅後純益為 1.36 億元，創歷年同期新高，年增 52.79%，每股純益為 2.26 元。