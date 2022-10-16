創新企業 源自繁複思維 皇家禮炮More is More新奢世代的極繁主義 二代精神的超繁革新

有著自己堅持的跨世代品牌，大多自有其底氣！而這底氣來自一群新奢世代對生活儀式的薰陶，他們傳承父輩的經典靈魂，再乘上自己的豐富人生，二代精神的超繁革新，正帶動下一個創新經營的新奢浪潮。

將純粹的玻璃，在光影流轉下華麗重生；在滴答計時的齒輪裡，揭開人與人交流的繁華宴席，還有在未來工廠裡進行的色彩實驗，我們談論的是台灣一群最迷人的「繁二代」，看他們如何以繁盛、繁複、繁新精神與繁盛生活，鑄造新奢世代的企業版圖。

華夏玻璃執行長廖冠傑、合隆毛廠董事長陳彥誠、明昌國際董事長張庭維、AJ2 愛家概念創辦人蔡適宇與盈銓投資副總經理林庚鼐，他們同是被稱為企二代的一群新星，卻早已走出自己的創新格局，在市場上擁有一片繁榮，如同「威士忌之王」皇家禮炮以 21 年蘇格蘭威士忌作為第一瓶起家酒，走過了七十年歷史，至今仍不斷創新成為新奢貴族的社交品味代名詞，關鍵在於「繁」造就的調和美學。

從經典到繁新！「繁二代」邁向永續市場

傳承力量加上創新能量，能讓傳統產業開出繁盛的花，如同華夏玻璃廖冠傑將看似簡單純粹的玻璃，深究其複雜工藝，他發現玻璃膏的流動是非常複雜的現象，經歷了高溫熔融、物理及化學反應、冷卻成型等步驟，就像創造一位領袖的打磨過程，他勇敢突破華夏百年品牌的框架，內部創業開發自有品牌「AquaSoul 水晶靈」，更將 100% 可回收的玻璃產業推向永續發展的企業之路，並孵化更多專注手工玻璃技藝的新一代職人，而自己的生活更活出極繁精彩！品酒、衝浪、高爾夫球、健身、游泳和瑜珈樣樣來，如同皇家禮炮 21 年藍瓶以百年工藝裝盛高年份酒液，每一口都是浩瀚風景的縮影。

合隆毛廠董事長陳彥誠也分享瑞．達利歐（Ray Dalio）在《原則：生活和工作》中的創新精神，將生活、管理、商業和投資「調和」成一系列的「原則」，讓管理的每一件事都創新擇優、有至高效率，因而有更多新的挑戰等在前方，進而帶領團隊持續進步，「成功這件事，一日就可以丟棄。」陳彥誠從不因為一次成功而停下腳步，他持續推廣「鴻毛」的永續價值，一件羽絨衣需要 7 隻鵝的鵝絨，一床羽絨被約需 200 隻鵝絨或鴨絨，陳彥誠以永續理念加上設計巧思，與國內飯店業者合力延伸羽絨產品生命週期，成為「極繁」思考、再創經典的企業例證。

「你知道嗎？全球一年製造沙發使用的木材，要砍掉兩個台灣大的森林。」另一以「繁」取勝的新奢品牌 AJ2 創辦人蔡適宇，將父輩傳承的三十年沙發技藝翻轉融入世界各大城市港灣的記憶，將父輩傳承的沙發技藝，以及繁瑣的產業能量，注入在精緻的產品線，創作出豐富的全新家居旅行美學，而他並不自滿於此，近年更積極擁抱 ESG 創出商機，打造全新 premium collection 使用來自永續森林的產品系列，在年營業額達到四億的同時，開拓出下一個繁盛戰局。

成功領袖心法：「繁事」都是驅動力

在戰場上稱王，哪有這麼容易？皇家禮炮穩坐威士忌王座地位，肩負蘇格蘭調和威士忌文化的風格傳承，唯有從「繁」思考才能提煉出真理之路。「我常和我爸笑說：『董事長好難當啊！』」明昌國際董事長張庭維手拿著一杯 21 年藍瓶，回憶起接班這些年，走過疫情爆發時的的市場蕭條，緊接著是疫後高度需求和供應鏈卡關的狀態，帶著「空降」高階主管接班，他帶人也帶心，與上一代的老臣一起調和思維，成功轉型企業將工具箱打造成台灣代表隊！這一切，都在於張庭維不怕「繁」的管理哲學。「我每週都安排不同時間與各部門主管開會，隨時『校正』大家的問題，保持資訊透明且同步。」張庭維認為要成功就要好好處理「繁人」的事，一天與七位主管會議，一次連排四天，與二十多位部門負責人搏感情也談理想，鎔鑄成金剛不壞的鋼鐵帝國。

多數人都說，管理是化繁為簡的藝術，但在多元多變的世代，以「繁」治理一個事業有更靈活自由的優勢，如同盈銓投資副總經理林庚鼐突破偉詮電子「企二代」的角色，以自己對藝術品、高端酒與茶葉的繁多興趣與投資嗅覺，不隨投機起伏波動，追求調和穩健的未來，創下另一座鑲金版圖，而卸下工作的他，更以高端酒食之樂，來結交與他意趣相投的「繁世代」，包括曾創辦品酒美食扶輪社、熱衷公益並以品味文化來推動 CSR，「酒與食是我的心靈之糧，更是對自己最好的投資。」人生的豐富體驗，就如同複利的力量，會隨著時間的推移成倍增成長，繁，已成跨世代領袖的成功關鍵字。

而張庭維的「繁治」哲學，則是靠風雨養成，他曾在 2007 年大陸廠任總經理時期，走過一段很灰色的日子，他的競爭對手一次挖走業務主管與生產主管，廠內士氣大減人員大亂，張庭維寫給全體員工一封道歉信並長跪在廠前向，感動出一批充滿狼性的團隊，即便 2008 年遇到金融海嘯，明昌的業績卻不降反升，到 2018 年，業務出生的張庭維前進 EMBA 進修國際金融，讓財務知識成為他的翅膀，今日他不僅把明昌推往 ESG 企業之路、投入儲能市場，還組明昌壘球隊帶著員工不斷向上突破自己的運動表現，更有毅力完成工作目標。你無法想像張庭維如何將「煩甚」活出「繁盛」的領導人生，一切開花結果，都在於不厭其繁的靈活澆灌。

皇家禮炮 21 年蘇格蘭威士忌七十年來持續創新，成為新奢世代在職場上與生活中的靈感，蘇格蘭不斷變化的風土滋味，就如這群傳承經典、以繁生活建構成功人生的新一代領袖，持續累積代表台灣企業的華麗能量，尋得「繁企業」的下一場偉大契機。