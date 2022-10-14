盤中速報 - 聯成(1313)股價大漲至12.55元，漲幅達7.26%

聯成(1313-TW)14日12:07股價上漲0.85元，報12.55元，漲幅7.26%，成交1,885張。

聯成(1313-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為有機酸及其衍生物。塑膠增韌劑。樹脂及塑膠原料。

近5日股價下跌8.24%，台灣加權指數下跌7.78%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,099 張
  • 外資買賣超：-1,175 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：+70 張
  • 融資增減：-36 張
  • 融券增減：-211 張

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