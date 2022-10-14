盤中速報 - 台燿(6274)股價大漲至42.25元，漲幅達7.23%

台燿(6274-TW)14日11:13股價上漲2.85元，報42.25元，漲幅7.23%，成交2,590張。
台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
近5日股價下跌9.43%，櫃買指數下跌8.73%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+537 張
- 外資買賣超：+1,193 張
- 投信買賣超：-716 張
- 自營商買賣超：+60 張
- 融資增減：+162 張
- 融券增減：+53 張
最新相關新聞
台燿(6274-TW)14日11:13股價上漲2.85元，報42.25元，漲幅7.23%，成交2,590張。
台燿(6274-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板、粘合片、多層壓合板之製造、加工及買賣。
近5日股價下跌9.43%，櫃買指數下跌8.73%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+14.17%
$11,417
原投組報酬率
+6.28%
$10,628
投組標的成分
40%
3046
20%
6133
20%
8222
10%
4168
10%