盤中速報 - 台半(5425)股價大漲至74.6元，漲幅達7.03%

台半(5425-TW)14日10:10股價上漲4.9元，報74.6元，漲幅7.03%，成交7,642張。
台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。
近5日股價下跌9.24%，櫃買指數下跌8.73%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,182 張
- 外資買賣超：+5,417 張
- 投信買賣超：-3,926 張
- 自營商買賣超：+691 張
- 融資增減：-536 張
- 融券增減：-2,705 張
最新相關新聞
台半(5425-TW)14日10:10股價上漲4.9元，報74.6元，漲幅7.03%，成交7,642張。
台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。
近5日股價下跌9.24%，櫃買指數下跌8.73%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+21.12%
$12,112
原投組報酬率
+13.14%
$11,314
投組標的成分
40%
3046
20%
6133
20%
8222
10%
4168
10%