盤中速報 - 台半(5425)股價大漲至74.6元，漲幅達7.03%

台半(5425-TW)14日10:10股價上漲4.9元，報74.6元，漲幅7.03%，成交7,642張。

台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。

近5日股價下跌9.24%，櫃買指數下跌8.73%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,182 張
  • 外資買賣超：+5,417 張
  • 投信買賣超：-3,926 張
  • 自營商買賣超：+691 張
  • 融資增減：-536 張
  • 融券增減：-2,705 張

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