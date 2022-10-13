盤中速報 - 台半(5425)股價急跌至69.7元，跌幅達7.07%

台半(5425-TW)13日12:21股價下跌5.3元，報69.7元，跌幅7.07%，成交14,021張。
台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。
近5日股價上漲0.94%，櫃買指數下跌4.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-14,479 張
- 外資買賣超：+612 張
- 投信買賣超：-15,438 張
- 自營商買賣超：+347 張
- 融資增減：+2,919 張
- 融券增減：-1,678 張
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