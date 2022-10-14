89.5億美元！范紅衛擠下吳亞軍 躍中國女首富

最新數據顯示，恒力集團副董事長范紅衛以 89.5 億美元身價，擠下龍湖集團 (00960-HK) 董事會主席吳亞軍，躍居中國女首富。

彭博億萬富翁指數顯示，截至周四（13 日），范紅衛的財富共計 89.5 億美元，位居全球富豪榜第 193 名，而吳亞軍的資產為 79.1 億美元，全球排第 237 名。

公開資料顯示，范紅衛生於 1967 年，江蘇省蘇州吳江人，大專學歷，現任恒力集團副董事長、恒力石化 (600346-CN) 董事長。其丈夫陳建華為恒力集團董事長、總裁。截至周四收盤，恒力石化股價為人民幣 16.12 元，總市值為 1,135 億元。

恒力石化是恒力集團旗下子公司。范紅衛與陳建華 100% 持股的恒力集團，去年總營收為人民幣 7,323 億元，在世界 500 強中，位列第 75 位。

相較於「蓋房子」的龍湖，社會大眾可能對恒力石化和范紅衛感到陌生，但衣櫃裡可能會有來自恒力的服飾。

恒力生產的滌綸長絲，被 Nike、Adidas、豐田等國際品牌指定為紡織品原料，其生產的布料，也被廣泛用於高檔面料、外套夾克等成衣生產。

恒力官網顯示，范紅衛與陳建華白手起家，從產業鏈下游的紡織，一路擴張至上游的石化領域。

范紅衛年輕時是蘇州一家紡織廠的會計人員，陳建華則是一名普通商販，經營化纖、生絲買賣。兩人結婚後，展開創業之路。上世紀 1990 年代，蘇州南麻鎮辦集體織造廠瀕臨倒閉，夫妻二人以人民幣 369 萬元購入該廠，率先成為吳江第一批民營企業家。