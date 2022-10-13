誠品東南亞首店年底開幕 進軍馬來西亞吉隆坡金三角商圈

誠品生活 (2926-TW) 繼 2019 年跨出華人社會在日本東京展店後，今 (13) 日宣布東南亞首家店點「誠品生活吉隆坡」，將於年底在馬來西亞吉隆坡「金三角」武吉免登商圈 The Starhill 登場。

誠品生活今日公開吉隆坡店空間設計概念，以「探索之旅 Voyage of Exploration」為定位，從義大利作家伊塔羅．卡爾維諾名著《看不見的城市》汲取靈感，打造「拱牆之城」、「漂浮之城」、「波光之城」、「永晝之城」等四大主題城市。

誠品生活吉隆坡店除有中英馬日多語系書籍及策展，也匯聚創意設計、時尚潮流、藝術展演、咖啡餐飲、手作體驗等內容，開幕即規劃人文講座、音樂表演等逾 30 場藝文活動。

誠品生活 2019 年首次跨出華人社會，以「品牌授權」的方式至日本東京展店，雖然開幕未久即遇疫情挑戰，但今年前 8 月人流及業績皆已較去年同期成長 8 成。

自 2012 年起，誠品生活從台灣逐步拓展至香港、蘇州、東京，目前共有 45 個據點，吉隆坡店則是東南亞首家店點。

誠品其他展店計畫也如火如荼進行中，新店裕隆城旗艦店預計明年中開幕，會是誠品有史以來規模最大的實體通路，2023 年第三季還有台中七期大型店，台南碳佐麻里店表定 2024 年第四季營運。

