盤中速報 - 今國光(6209)股價急跌至22.1元，跌幅達7.14%

今國光(6209-TW)13日12:12股價下跌1.7元，報22.1元，跌幅7.14%，成交453張。
今國光(6209-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。
近5日股價下跌7.21%，台灣加權指數下跌5.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-231 張
- 外資買賣超：-231 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-226 張
- 融券增減：+10 張
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