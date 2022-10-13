盤中速報 - 今國光(6209)股價急跌至22.1元，跌幅達7.14%

今國光(6209-TW)13日12:12股價下跌1.7元，報22.1元，跌幅7.14%，成交453張。

今國光(6209-TW)所屬產業為光電業，主要業務為光學鏡片、光學鏡頭之製造。光學鏡片、光學鏡頭之買賣。

近5日股價下跌7.21%，台灣加權指數下跌5.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-231 張
  • 外資買賣超：-231 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-226 張
  • 融券增減：+10 張

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