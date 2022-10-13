盤中速報 - 富鼎(8261)股價急跌至94.8元，跌幅達7.51%

富鼎(8261-TW)13日11:53股價下跌7.7元，報94.8元，跌幅7.51%，成交3,212張。
富鼎(8261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子元件設計。電子元件等電子測試服務。
近5日股價下跌5.96%，台灣加權指數下跌5.22%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-118 張
- 外資買賣超：-143 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
- 融資增減：-3 張
- 融券增減：+198 張
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