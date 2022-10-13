盤中速報 - 易飛網(2734)股價殺至跌停，跌停價29.7元，成交291張

易飛網(2734-TW)13日09:51下跌3.3元，股價跌停報29.7元，委買36張、委賣2張，成交291張。
主要業務為旅行業。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲0.39%。
易飛網(2734-TW)近5日股價下跌1.2%，櫃買指數下跌4.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-41 張
- 外資買賣超：-41 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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