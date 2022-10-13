盤中速報 - 富野(2736)股價殺至跌停，跌停價19.45元，成交2,260張

富野(2736-TW)13日11:50下跌2.15元，股價跌停報19.45元，委買65張、委賣7張，成交2,260張。
主要業務為一般旅館業。餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲0.39%。
富野(2736-TW)近5日股價下跌0.92%，櫃買指數下跌4.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-248 張
- 外資買賣超：-247 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-12 張
- 融券增減：+111 張
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