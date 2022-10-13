盤中速報 - 富野(2736)股價殺至跌停，跌停價19.45元，成交2,260張

富野(2736-TW)13日11:50下跌2.15元，股價跌停報19.45元，委買65張、委賣7張，成交2,260張。

主要業務為一般旅館業。餐飲。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲0.39%。

富野(2736-TW)近5日股價下跌0.92%，櫃買指數下跌4.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-248 張
  • 外資買賣超：-247 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張
  • 融資增減：-12 張
  • 融券增減：+111 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+13.17%

$11,317

原投組報酬率

+6.96%

$10,696

投組標的成分

  • 40%

    昇銳

    3128

  • 20%

    寶一

    8222

  • 20%

    維田

    6570

  • 10%

    昇達科

    3491

  • 10%

    摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞