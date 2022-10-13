盤中速報 - 長榮航(2618)股價急跌至25.9元，跌幅達7.17%

長榮航(2618-TW)13日09:08股價下跌2元，報25.9元，跌幅7.17%，成交19,381張。
長榮航(2618-TW)所屬產業為航運業，主要業務為國際航線之定期及不定期航空客貨運輸業務。
近5日股價上漲0.18%，台灣加權指數下跌5.22%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-11,488 張
- 外資買賣超：-8,701 張
- 投信買賣超：-3,938 張
- 自營商買賣超：+1,151 張
- 融資增減：+2,351 張
- 融券增減：+6,494 張
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