〈台股盤後〉權王無力+連假觀望 量縮收13702點 周線終止連六黑

台股今 (7) 日再度隨美股走跌，在權王台積電 (2330-TW) 領跌下，伴隨市場持續觀望，拖累大盤價跌量縮，終場下跌 189.77 點、收在 13702.28 點，成交量僅 1610.41 億元，惟單周仍上漲 277 點，周線終止連六黑格局。

權值股疲軟，加上國慶連假前夕市場觀望心態尚未消散，拖累台股今天開盤以 13847.52 點開出後就一路下挫，盤中低點下探至 13684 點，盤中跌幅收斂，帶動指數回升至 13702 點。

台積電今天終場下跌近 3%，拖累股價下跌 13 元收在 438 元；聯發科 (2454-TW) 終場下挫近 4%，股價終場收在 566 元；聯電 (2303-TW) 同樣有 2% 以上跌幅，終場收在 38.05 元。

傳產族群僅航運與玻璃相對有撐，航運族群中航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 終場漲逾 1% 作收；貨櫃三雄中的陽明 (2609-TW)、長榮 (2603-TW) 與萬海 (2615-TW) 則相對疲軟，股價在平盤附近震盪整理。玻璃族群中包括：台玻 (1802-TW)、中釉 (1809-TW) 在買盤支撐下，股價相對有撐。

法人指出，台股本周主要隨美股走揚，帶動只會止跌回穩，但在通膨壓力未減，聯準會鷹派立場尚未鬆動情況下，預期短線仍是拉回震盪整理格局為主，短線勿貿然搶短。