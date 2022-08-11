〈TPK法說〉Q3可望優於Q2 下半年持平上半年

觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今 (11) 日召開法說會，展望下半年，宸鴻表示，第三季是產業傳統旺季，預期營運仍將優於第二季，但從全年角度觀察，估今年上下半年營收比重將各半，全年營益率則維持在 0-1% 之間，獲利可望維持在「不滿意但可接受」的水準。

宸鴻 7 月在供應鏈出貨恢復下，營收連三個月回溫，單月 99.4 億元，月增 23.4%、年增 9.1%，今年前 7 個月營收達 573.68 億元、年減 8.8%。

宸鴻近年受因客戶調整產品世代影響，手機相關業務銷售已進尾聲，對此宸鴻表示，下半年雖然無法參與到客戶新手機，但仍看好手機等新品推出下，帶動市場需求回溫，目前旗下中大尺寸電腦、筆電等需求都相對健康，估本季產品組合將與上季相當。

展望今年，宸鴻預期，在產品組合、營運管控優化下，今年可望維持一定獲利，車載、3D 列印、奈米銀 (SMW) 等新事業拓展上也並未停歇，其中，車載將聚焦在新能源車領域，將不只提供顯示產品，而是整套的顯示系統產品，近期在美國、中國都有不錯的機會，預期 2-3 年內車載營收將有倍數成長。

3D 列印目前產品則以高檔運動鞋的中底為主，宸鴻指出，目前正以橫向擴展的方式，擴大在頭盔、護墊、腳踏車把手等機會，同時以縱向擴展的方式進軍其他領域，預期今年相關營收也將有倍數成長。

不過宸鴻目前車載、3D 列印相關營收比重僅占約 2%、1%。

另一方面，在 LCM 產線規劃上，宸鴻表示，目前 LCM 產線稼動率已接近滿載，符合原先預期，但考量下半年整體消費性、教育相關市場需求放緩，目前沒有再擴充的規劃，估今年全年資本支出約落在 13 億元。